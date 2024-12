Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Parigi, Amsterdam e Madrid guadagnano, Londra cauta

Leggi su Quotidiano.net

Dopo una partenza generalmente in ribasso, i mercati azionari del Vecchio continente, che faranno una seduta ridotta, si sono portati in territorio marginalmente positivo: con Milano e Francoforte chiuse, ledisalgono dello 0,3%. Più, in aumento dello 0,1%. Tra i titoli principali in Europa, con scambi e movimenti assai limitati, spicca il calo della portoghese Galp Energia che cede oltre il 3%, mentre aValeo sale dell'1,4%. Gli operatori sono confortati dalla tenuta a quota 1,04 dell'euro sul dollaro, mentre nel settore energia il gas conferma la crescita di un punto percentuale abbondante a 48,6 euro al Megawattora. Chiusi nell'ultima giornata dell'anno i mercati dei titoli di Stato.