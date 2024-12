Borsa | l' Europa apre incerta Londra -03%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre incerta, Londra -0,3%

Mercati azionari del Vecchio continente in genere marginalmente negativi in avvio di una seduta che vede diverse Borse chiuse per l'ultima giornata dell'anno, come Milano e Francoforte. Tra i listini azionari che hanno aperto e comunque terranno una seduta ridotta, il peggiore è quello di, che cede in apertura lo 0,3%. In calo dello 0,1% Parigi e Amsterdam, mentre Madrid è sulla parità.