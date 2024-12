Salernotoday.it - Bonus Anziani 2025, contributo da 850 euro mensili: ecco chi può richiederlo

A partire dal 1° gennaio, sarà introdotto il "", una misura sperimentale destinata agli over 80 non autosufficienti e in condizioni economiche svantaggiate. Il, di 850al mese, è pensato per coprire i costi dei servizi di assistenza domiciliare, come badanti.