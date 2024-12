Calcionews24.com - Bologna Verona, il migliore è Tengstedt. Il danese segna e ha una dote che la squadra sta valorizzando bene

Leggi su Calcionews24.com

Ennesima grande prestazione dell’attaccante delche guida la rimonta contro ilSecondo La Gazzetta dello Sport, Casperè stato ilin campo di, seconda trasferta consecutiva in Emilia che sorride ai veneti grazie a un’altra vittoria per 3-2. Ilè stato protagonista in 2 reti su 3 e il .