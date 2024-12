Repubblica.it - Bologna, la comunità ebraica per la prima volta non sarà alla marcia della pace: “Piazza di parte”

Il presidente Daniele De Paz annuncia la decisione di non manifestare il primo gennaio: “Scelta sofferta, ma non ci sono le condizioni per esserci in modo sereno”. I promotori: “Dispiaciuti, ma il dialogo non si interrompa”