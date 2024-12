Universalmovies.it - Blade Runner 2099 | Riprese concluse per la serie tv Amazon

Con l’ultimo giorno del 2024 è arrivato anche l’ultimo ciak per, latvambientata nel famoso universo cinematografico.Ad annunciare la fine delle– iniziate nel mese di luglio – è stato lo stesso studios attraverso una nota offerta alla stampa (via ComicBookMovie) in cui ha anche riferito che latv arriverà molto presto su Prime Video (presumibilmente nel corso del 2025).La produzione diavrebbe dovuto partire molto prima da Belfast, ma i ritardi dovuti allo sciopero degli sceneggiatori e degli attori hanno portatoe Alcon a spostare la data di inizio lavori, ma anche la location a Praga, città già famosa per aver fatto da base per la produzione un’altradi fantascienza di successo “Fondazione“.Note di ProduzioneSilka Luisa ha ottenuto il ruolo di show, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun) dirigerà i primi due episodi.