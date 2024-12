Imolaoggi.it - Biden, altri 6 miliardi di dollari a Kiev

Negli Stati Uniti l’amministrazione uscente di Joeha annunciato quasi 6diin aiuti militari e di bilancio per l’Ucraina, a poche settimane dall’insediamento di Donald Trump come nuovo presidente. Il pacchetto include droni, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), missili a guida ottica, sistemi di armi anticarro,.