Berlino accoltellla passanti | arrestato

17.35 E' statol'uomo che ha attaccato con un coltello diversinel quartiere di Charlottemburg Ci sono almeno due feriti che sono stati portati in ospedale. L'aggressore è stato fermato dai passati,poiSecondo fonti citate dalla Bild, l'aggessione non avrebbe matrice fondamentalista e l'autore avrebbe problemi psichiatrici. I media berlinesi hanno riferito che l'uomo ha aggredito a caso le persone in supermercato e su un marciapiede. L'aggressore è un siriano reidente in Svezia.