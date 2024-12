Napolipiu.com - Benitez elogia Conte: “Ha riportato il Napoli in alto. Si giocherà lo scudetto”

L'ex tecnico azzurro analizza la Serie A: "Inter e Atalanta si giocheranno il titolo con il Napoli. Inzaghi ha un percorso importante alle spalle". Rafa Benitez torna a parlare del Napoli e della lotta scudetto. L'allenatore spagnolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento delle big di Serie A, soffermandosi in particolare sul lavoro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. "Conte ha appena riavviato il Napoli: l'ha trovato in difficoltà per il decimo posto, però ha avuto al fianco De Laurentiis che ha investito per l'Europa", ha dichiarato l'ex tecnico partenopeo, evidenziando il supporto della società sul mercato. Sul campionato e la Supercoppa, Benitez ha le idee chiare: "C'è la crema del calcio italiano, manca solo il