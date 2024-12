Puntomagazine.it - Benevento, finanziato l’intervento adeguamento sismico scuola San Filippo

Mastella: Chiudiamo il 2024 in bellezza sul fronte dell’edilizia scolastica e dei relativi finanziamenti, 30 gennaio 2024 – “Chiudiamo il 2024 in bellezza sul fronte dell’edilizia scolastica e dei relativi finanziamenti: la Regione ci ha comunicato che è statoper l’dellaSanNeri. Sarà oggetto di un importante intervento che impegnerà risorse pari a 5 milioni di euro. I fondi saranno materialmente trasferiti al Comune, a seguito della relativa delibera di Giunta regionale, all’ inizio dell’anno che sta per iniziare”, lo annunciano in una nota il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.“Con quest’opera – spiegano – interverremo per incrementare gli standard di sicurezza sismica dell’edificio di via Port’Arsa, costruito a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.