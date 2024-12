Salernotoday.it - Beccato con hashish, marijuana e 1700 euro in contanti: arresto un pusher

Un uomo, A.M le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Capaccio Paestum. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Agropoli, il presuntoè stato trovato in possesso die.