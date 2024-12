Casertanews.it - Banda di ladri tenta il colpo nel negozio di fuochi d'artificio. Un arresto e tre in fuga

Leggi su Casertanews.it

Sono bastati pochi minuti ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise per raggiungere via San Giuliano, in quel centro, dove alcuni residenti attraverso il numero di emergenza “112” avevano poco prima segnalato un furto in corso presso una rivendita di