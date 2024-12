Balotelli, pronti i fuochi d’artificio. E manda un messaggio al City

Leggi su .com

(Adnkronos) – Mariosi prepara ad accogliere l'anno nuovo a modo suo. L'attaccante del Genoa, che non sta trovando molto spazio in rossoblù, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che lo raffigura con deid'artificio. A dirci qualcosa in più però è la frase che accompagna la foto "Are you ready?", .L'articolo. Eunalproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.