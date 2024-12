Lapresse.it - Aveva un quintale di fuochi d’artificio illegali: arrestato

La guardia di finanza hain flagranza di reato un quarantenne di Spinazzola, in provincia di Barletta Andria Trani, trovato in possesso di oltre undi. Il materiale esplodente era in parte costituito da vere e proprie bombe carta, idonee a provocare esplosioni ad effetto distruttivo.L’uomooccupato illegalmente un maneggio in aperta campagna nel quale sono stati recuperati oltre 3500 articoli esplosivi per la maggior parte di fabbricazione artigianale, con un altissimo ed evidente rischio di pericolosità.