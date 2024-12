Ilrestodelcarlino.it - Assalto dei lupi in campo aperto, un’asina sbranata e l’altra ferita

Un altrodiai danni didi 27 anni(mentre un’altra è soloe una pecora scomparsa) a Vertaglia, località appena sopra San Damiano frazione di Mercato Saraceno. E’ accaduto presumibilmente all’alba di domenica scorsa e quando i proprietari se ne sono accorti l’animale era ridotto a metà e la notte successiva, gli stessihanno completato l’opera, lasciando solo la carcassa in mezzo al. Non si tratta di un’azienda agricola ma di un privato che detiene alcuni capi di bestiame adulti e due cuccioli di asina, più una quindicina di pecore. E’ già stata presentata denuncia ai carabinieri e, nel sopralluogo effettuato dai veterinari dell’Ausl, è stato accertato che ihanno azzannato l’asina al collo per poi spolparla. Un copione non nuovo che si ripete: poco più di un mese fa sempre a Mercato Saraceno è avvenuta la stessa cosa ai danni di una bestia di 4 quintali letteralmente spolpata, eccetto la testa, e di sei pecore delle quali non si è trovata traccia.