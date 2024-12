Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 30 Dicembre 2024. GF sale al 18.85% (+48k), Questi Fantasmi 17.94% (+14k)

Auditel ha introdotto un nuovo standard ‘’ nella rilevazione dei dati. Il dato comprende tutte le visioni in streaming in diretta e in differita all’interno della stessa giornata auditel (che si chiude all’1.59 della notte).Nella serata di ieri,30, su Rai1ha interessato 3.012.000 spettatori pari al 17.94% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 all’1.30 – la ventesima puntata di Grande Fratello 18 ha raccolto 2.263.000 spettatori con uno share del 18.85% (Night: 887.000 – 23.68%, Live: 450.000 – 13.79%). Su Rai2 Raiduo intrattiene 944.000 spettatori pari al 5.68% (presentazione di 10 minuti: 637.000 – 3.29%; Behind the Scenes: 586.000 – 5.08%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro incolla davanti al video 1.053.000 spettatori (6.99%). Su Rai3 il documentario La Valanga Azzurra segna 702.