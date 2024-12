Fanpage.it - Arriva l’anticiclone di Capodanno, poi neve e gelo: dove e quando colpirà il maltempo, le previsioni meteo

In arrivo bel tempo e temperature miti per l'Italia a San Silvestro egrazie all'anticiclone delle Azzorre che però sarà responsabile di nebbie fitte. Poi cambia tutto da gennaio 2025 con l’arrivo dei primi venti freddi di origine artica che porteranno, in particolare sulle regioni del Nord.