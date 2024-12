Angelina Jolie e Brad Pitt, accordo di divorzio dopo 8 anni di battaglia legale

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si è chiusa, con una firma sull’di, ladurata 8fra le star hollywoodiane. La notizia è stata anticipata in esclusiva dalla rivista americana ‘People’ e poi confermata dai media Usa e internazionali, ma i dettagli dell’intesa non sono stati resi noti. L’avvocato di, James Simon, ha confermato dunque la firma dell’, avvenuta ieri, ricordando che l’attrice “aveva chiesto ilpiù di ottofa” e che “lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor. Da quel momentosi è concentrata sulla ricerca della pace e della guarigione per la loro famiglia”. Ilha sottolineato che “questa è solo una parte di un lungo processo. Francamente,è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita”.