Altre saracinesche abbassate | Sono angoli di città che muoiono per sempre

Luci in vetrina che si spengono, per non essere riaccese più. È l’universo del commercio locale. Le luci del negozio United Coloros of Benetton, nel centro commerciale Meridiana,già state spente. "Ringraziamo i nostri clienti per tutti gli anni passati insieme. Grazie er averci supportato e incoraggiato",le parole di Stefania, Alessia, Simona e Alexa, le commesse, che hanno tentato fino all’ultimo di tenere in piedi un’attività storica, come il marchio, degli anni ‘90. Il buio è calato anche su Sisley in via Cavour, altro marchio storico in mano alla stessa famiglia di imprenditori, che però, come Benetton, non è più sinonimo di clienti, né di affari, non a Lecco almeno. Lo stesso succederà a un altro negozio, Kasanova,in via Cavour, store di stoviglie, pentole e accessori per la casa.