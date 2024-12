Casertanews.it - Allenatore, appassionato di calcio e quell'ultimo post sui social. "Addio Pompeo, guida i tuoi figli"

Leggi su Casertanews.it

Una tragica fatalità. Stamattina l'bacio ae moglie, poi il dramma.Mezzacapo, 39 anni di Capodrise, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto presso la ditta Frigocaserta Srl, situata in via della Stazione, nei pressi della stazione ferroviaria di Gricignano di Aversa.