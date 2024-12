Iodonna.it - Al cinema “Dove osano le cicogne”, la commedia di Fausto Brizzi sulla maternità surrogata

Roma, 30 dic. (askanews) – Angelo Pintus esordisce algrazie ae ad una storia che lui ha realmente vissuto e raccontato a teatro. Dovele cicogne, neidal primo gennaio, è infatti unain cui si parla dell’essere genitori, del desiderio di un figlio e di, come ha raccontato il regista: «Era una storia autobiografica che Angelo metteva in scena, quando mi ha raccontato questa voglia, questo innesco narrativo, tutti i tentativi buffi capitati davvero a lui nella vita per mettere incinta sua moglie ho pensato: questo è un primo atto di un film meraviglioso, poi romanziamo».Una scena del film “Dovele cicogne” di. Angelo Pintus e Marta Zoboli sono gli aspiranti genitori, Beatrice Arnera la ragazza che si presta a portare avanti la gravidanza per loro.