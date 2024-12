Ilgiorno.it - Accusato di omicidio della compagna: chiesta scarcerazione

Leggi su Ilgiorno.it

Konrad Daniec - tramite i suoi legali Elisa Marabelli e Lorenzo Puglisi - è ricorso al Tribunale del Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere lo scorso 13 dicembre con l’accusa divolontario per aver ucciso laHanna Herasimchyk lo scorso 12 giugno nel suo appartamento di Pozzuolo (nella foto). L’udienza si svolgerà il 3 gennaio. Secondo le indagini del pm Francesca Crupi condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri, Daniec nella notte tra il 11 e il 12 giugno, dopo una violenta lite con la donna di 46 anni l’avrebbe soffocata, provocandone il decesso, simulando poi il suo ritrovamento solo la mattina del successivo 13 giugno. I legali - da quanto appreso - sostengono che il 42enne debba essere liberato per assenza dei gravi indizi di colpevolezza.