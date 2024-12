Sport.quotidiano.net - A ridosso della finestra di gennaio. Shomurodov è il nome per l’attacco

Fazzini è a un passo dalla Lazio per un incasso tra i 10 e i 15 milioni di euro. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma l’operazione potrebbe addirittura concludersi prima del prossimo turno di Serie A. Intanto, perungradito all’Empoli è quello diRoma, dove finora in questa stagione ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni con 2 gol (uno proprio all’Empoli ad agosto), ma che dopo l’arrivo di Ranieri ha giocato solo 44 minuti tra coppe e campionato. Un altroa essere finito nel radar azzurro sarebbe quello di Borrelli, 24enne centravanti del Brescia, 17 gare e 2 reti in B. Una voce clamorosa è poi quella che riguarda Vasquez, finito nel mirino del Palermo, non contento del rendimento di Desplanches. Un’operazione che avrebbe del sorprendente sia per il rendimento del portiere colombiano, sia per la ‘facile’ plusvalenza che potrebbe regalare vista la bassa cifra fissata per il suo riscatto (è in prestito dal Milan) rispetto al valore attuale.