17enne ucciso indagati due ventenni

13.00 Risultanoduedi Campi Bisenzio (Firenze) per la morte delin strada a coltellate, dopo la discoteca. L'ipotesi di reato è di concorso in omicidio volontario. Maati Moubakir è stato colpito con 5 coltellate la notte del 29 dicembre. Sarebbe scoppiata una lite all'interno di un locale, proseguita poi all'esterno, dove si sarebbero affrontati due gruppi di giovani. La Procura di Firenze ha dato l'incarico per l'autopsia,fissata il 2 gennaio.