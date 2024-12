Ilnapolista.it - Zirkzee sostituito dopo mezz’ora e Old Trafford esulta: lo United di Amorim sta naufragando

e Old: lodistaFin qui una serataccia per il Manchester, per il nuovo allenatoree per. All’intervallo losta perdendo 0-2 contro il Newcastle (primo gol3 minuti, il raddoppio al 19esimo, c’è stato anche un palo colpito da Tonali) e al momento è 14esimo in classifica. Sarebbe la terza sconfitta consecutiva in campionato per la gestione del portoghese. Nel disastro un capitolo a parte lo meritacontinuamente beccato dal pubblico. Al 33esimo minuto (si è già sullo 0-2),un pallone perso,decide di sostituirlo con Mainoo e Old. Un momento bruttissimo per l’attaccante caro a Thiago Motta.si mette il giaccone e si infila negli spogliatoi.