We Run Rome 2024 | programma orari tv streaming chi parteciperà

Domani, martedì 31 dicembre, si disputerà la 13ma edizione della We Run, corsa competitiva su strada di 10 chilometri tra le strade del centro di Roma che va in scena a San Silvestro. La capitale italiana ospita dunque una kermesse internazionale di buon livello per chiudere in bellezza l’anno solare, dopo essere stata la sede dei Campionati Europei di atletica leggera a maggio.Nel 2023 Pasquale Sevarolo vinse tra gli uomini con il tempo di 29:11, mentre nella gara femminile arrivò il successo di Sofiia Yaremchuk con 33:39. Vedremo chi taglierà per primo il traguardo domani nell’evento podistico (che si svolge sotto l’egida della FIDAL) che chiude il calendario nazionale del. Previste anche due prove non competitive sui 5 e sui 10 km.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e gliesatti della We Run