Viminale | zone rosse out ai pericolosi

15.30 Direttiva delai Prefetti per individuare aree urbane dove vietare la presenza di soggettio con precedenti penali e poterne quindi disporre l'allontanamento.vietate a soggetti. I provvedimenti, anche in vista del Capodanno,interessano stazioni elimitrofe, ma anche piazze di spaccio e i luoghi della movida. La misura è in vigore a Milano per Capodanno fino al 31 marzo. Una prima entrata c'è già stata a Firenze e Bologna