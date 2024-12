Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 16:30

DEL 30 DICEMBRE ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA FILE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RONMANO VERSO LATINA.LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA.INFINE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 493 IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE.