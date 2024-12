Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 11:30

DEL 29 DICEMBRE ORE 08.20 CILUFFO MARCOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RIMANE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULAREE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DELLANESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALAREANCHE SULLE MAGGIORI AUTOSTARDE DI COLLEGAMENTOTRASPORTO FERROVIARIOATTIVO IL PROGRAMMA ORARIO PER LE FESTIVITÀ.SULLA LINEA REGIONALEVITERBO ORARIO RIDOTTO PER IL 31 DICEMBRE E IL 1° GENNAIO 2025.SULLA METRE FINO AL 6 GENNAIO SOSPESA LA CHIUSURA SERALE ANTICIPATA.TUTTI I DETTAGLI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO.INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINOSINO AL 6 GENNAIO, SARANNO IN STRADA LE LINEE FREEPER TUTTI GLI UTENTI CHE VOGLIONO RAGGIUNGERE IL CENTROPASSANDO ANCHE VICINO ALLE STAZIONI METROIN SERVIZIO TUTTI I GIORNIDALLE 9 E CON ULTIMA PARTENZA ALLE 21DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON ULTIMO LUNEDI’ DELL ANNO Servizio fornito da Astral