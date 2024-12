Ilrestodelcarlino.it - Vessazioni e molestie continue, due fratelli finiscono ai domiciliari

Accusati di aver tormentato diverse persone, prima hanno avuto l’ammonimento del questore, poi l’obbligo di firma e infine, da sabato, gli arresti. Si tratta di duemaceratesi, di 75 e 67 anni, residenti nel quartiere Pace. I due sono stati denunciati per stalking tempo fa da un altro maceratese, esasperato dai loro comportamenti vessatori. Così nei loro confronti sono scattate una serie di misure, via via sempre più incisive: visto che dopo l’ammonimento non si sarebbero calmati, era stato disposto l’obbligo di firma. Ma i due non si sarebbero presentati alla polizia giudiziaria, come previsto dal provvedimento emesso a loro carico e per questo il giudice per le indagini preliminari ha disposto una misura cautelare più limitante: gli arresti. Il provvedimento è stato notificato aisabato dagli agenti della Squadra mobile.