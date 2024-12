Fanpage.it - Verstappen non ha dubbi, qualcuno ha barato nell’ultimo mondiale di Formula 1: “Lo so per certo”

Leggi su Fanpage.it

Il pilota della Red Bull Maxha rivolto pesanti accuse nei confronti dei team rivali con cui ha battagliato per i titoli iridati nello scorsodi1 2024: "Sono successe cose dietro le quinte che ci hanno impedito di essere competitivi per la vittoria in alcune gare".