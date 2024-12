Ilrestodelcarlino.it - Vaulet e Anaekwe danno fiducia. Zangheri ha qualità,. Pinza personalità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Masciarelli 6 (in 26’ 4/8 da due, 0/3 da tre, 1/4 au liberi). Salta, fa canestro, tiene in apprensione gli avversari. Quando lui gira, la Virtus è più forte. Morina 7 (in 38’ 5/7 da due, 3/5 da tre, 3/5 ai liberi). Lo scorso anno oggetto misterioso, in questa stagione una bella realtà virtussina. Il miglior marcatore della partita, ieri sera era on fire.6,5 (in 32’ 2/5 da due, 3/9 da tre, 1/1 ai liberi). Quando ci sono delle responsabilità da prendere, Santiago non si tira indietro. Ricci 6 (in 34’ 5/6 da due, 2/4 da tre, 1/5 ai liberi), Ci mette sostanza in tutte le cose che fa. Segna canestri molto importanti chealla squadra.6 (in 27’ 4/7 da due, 4/4 ai liberi). E’ giovane, ma coraggioso. Sbaglia il tiro del pareggio, per il resto mette in apprensione i lunghi avversari.