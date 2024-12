Anconatoday.it - Uno jesino nel team Ducati campione del mondo MotoGP: la storia di Luca David

Leggi su Anconatoday.it

JESI - I campioni dela volte se ne stanno nascosti ai box e non vengono inquadrati dalle telecamere se non sullo sfondo della pit lane. Ma sono essenziali nel gioco di squadra di discipline complesse come, per esempio, quelle motoristiche. È il caso di, “uomo”.