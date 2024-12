Baritoday.it - Università di Bari, approvato il bilancio di previsione 2025: "Stanziati 495 milioni di euro"

Leggi su Baritoday.it

Ottimizzazione delle risorse e assicurazione dei servizi fondamentali in un quadro di nuova precarietà finanziaria per il sistema universitario. È stato certificato dai Revisori dei Conti, eall’unanimità dal Consiglio di amministrazione, ildidi UniBa per il