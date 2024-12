Ilrestodelcarlino.it - Unione, si vota il Piano Urbanistico. All’ordine del giorno anche il fotovoltaico

È convocato per stasera alle 21, in videoconferenza, il Consiglio dell’dei Comuni Terre e Fiumi, in seduta ordinaria, lunedì 30 dicembre alle 21 in videoconferenza. Tra i puntidel, saranno discussi e posti inzione l’aggiornamento della classificazione acustica dei Comuni facenti parte dell’, a seguito dell’approvazione delGenerale, e il Regolamento per le attività rumorose temporanee.delle procedure relative alle opere di connessione di impiantoin via Madonnina a Ro nel Comune di Riva del Po e di quello denominato "Tresigallo 3" nel Comune di Tresignana.