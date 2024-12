Bolognatoday.it - Un’aula del liceo Arcangeli è stata occupata | FOTO

Leggi su Bolognatoday.it

C’è una nuova occupazione in città: ad esserepresa, secondo quanto ricostruito, è una struttura esterna al, in zona Murri, in cui c’èche da alcune settimane èda un gruppo di attivisti e studenti. Lo stabile è stato chiamato dagli occupanti ‘Ecobox’.