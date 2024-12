Un’altra defezione al ministero della Cultura di Giuli | lascia il capo ufficio stampa Petrella

Leggi su Open.online

Il, dopo l’affaire Maria Rosaria Boccia, non è più lo stesso: basta contare le defezioni che ci sono state ai vertici dell’apparato. E non sono terminate: domani, 31 dicembre, lascerà l’incarico ilAndrea. Era stato scelto per il ruolo da Gennaro Sanano, nel 2022. Anche lui era stato coinvolto nelle inchieste giornalistiche che hanno fatto luce sulla nomina di Boccia, venuta meno all’improvviso. Contattato da La7, aveva detto di non conoscere l’imprenditrice di Pompei: «Evidentemente è una che si vuole accreditare. Ho appreso dell’esistenza di questa signora dalle foto che sono rimbalzate sulle testate online». In realtà, stando agli screen mostrati dalla stessa Boccia,le aveva parlato su Whatsapp già il 3 luglio. Avrebbe esordito così: «Gentile dott.