Torinotoday.it - Una nota per il canile, concerto solidale a Luserna San Giovanni

Leggi su Torinotoday.it

Sabato 11 gennaio 2025, ore 21,00 al Teatro Santa Croce diSanildi Bibiana (Lega Nazionale per la Difesa del Cane), in collaborazione con lo Studio Puntoacapo e il soprano Ethel Onnis, ha organizzato uncon l’ensemble The Selkie.Lo scopo dell’evento è.