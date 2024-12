Udinetoday.it - Una lettera al Ministero per non aumentare i pedaggi autostradali

Leggi su Udinetoday.it

La Società Autostrade Alto Adriatico, nonostante abbia previsto di realizzare investimenti per decine di milioni di euro nel 2025, ha ribadito la volontà di non richiedere per il prossimo anno alcun incremento tariffario deisulla propria rete di competenza, neanche per la componente.