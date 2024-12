Lettera43.it - Un ragazzo di 27 anni è morto in carcere a Piacenza

Un giovane di 27inlunedì mattina a. Ne dà notizia il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, che parla di «un evento critico ancora in corso di definizione tra l’accidentalità e il suicidio. Ma in ogni caso dobbiamo ricordare che èun uomo». Il giovane, di origine tunisina, si trovava in isolamento ed era stato trasferito ada Ferrara per un provvedimento disciplinare. All’inizio della sua presenza a, secondo quanto riferisce il garante, gli era stato attribuito un rischio suicidario medio, successivamente tolto.Cavalieri: «In Emilia-Romagna c’è una crisi del sistema penitenziario»In Emilia-Romagna, dice Cavalieri, «c’è una crisi del sistema penitenziario: Basta pensare che nel 2024 ci sono stati cinque suicidi e ogni giorno registriamo almeno un caso di autolesionismo, ovvero comportamenti che quando non mettono a rischio la vita mettono a rischio la salute dei detenuti.