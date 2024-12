Liberoquotidiano.it - "Un eroe". Morto Jimmy Carter, l'ex presidente Usa aveva 100 anni: il dolore del figlio Chip

a 100l'exdegli Stati Uniti. A confermare la notizia del decesso è stato il, che lo ha riferito al Washington Post senza fornire ulteriori dettagli. Elettodegli Stati Uniti nel 1976,è stato il primo a raggiungere l'età di 100, compiuti lo scorso 1 ottobre. Èoggi, domenica 29 dicembre, nella sua casa di Plains, in Georgia. Dopo una serie di ricoveri in ospedale, avrebbe interrotto i trattamenti medici e avrebbe trascorso il tempo che gli rimaneva a casa in regime di hospice. Negli ultimiera stato curato per una forma aggressiva di cancro alla pelle, il melanoma, con tumori che si erano diffusi al fegato e al cervello. Sua moglie, Rosalynn, è morta il 19 novembre 2023, all'età di 96. L'ultima apparizione pubblica dell'exfu proprio al funerale della moglie a Plains, dove si mise in prima fila, seduto su una sedia a rotelle.