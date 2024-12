.com - Un anno di calcio: da Serie A e Champions fino agli Europei 2024

(Adnkronos) – Se ilè stato unin cui lo sport si è preso la scena, ilè stato senza dubbio tra i suoi protagonisti principali. Dai campionati nazionalialle coppe europee, per finire con gliin Germania e le Olimpiadi di Parigi. La stagione 2023/24 ha regalato gioie e delusioni, oltre a qualche sorpresa. Nell’estate dimercato ci sono state rivoluzioni e qualche colpo a effetto, con le squadre che si sono rinforzate provando a eguare, o in alcuni casi a superare, non solo i risultati della scorsa annata, ma anche i propri limiti. La nuova stagione è ricominciata nel segno dei gol e dello spettacolo, in unsempre più ricco e con un calendario compresso come mai prima. L’inizio dicoincide, settimana più settimana meno, con la fine del girone d’andata.