Ultime Notizie Roma del 30-12-2024 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano per essere in apertura di giornale Il Piccolo Ali non ce l’ha fatta il bimbo di appena un mese gemello di Yuma morto ieri a Gaza è deceduto anche due a causa del credo in una tenda nel campo profughi nel centro della striscia scrive l’agenzia palestinese guapa citando fonti mediche si tratta del sesto neonato morto per il freddo in una settimana pochi giorni fa quattro bimbi di età compresa tra i 4 e i 21 giorni sono morti a causa delle basse temperature porte freddo vediamo in Corea del Sud Seul annuncia l’avvio di un ispezione completa dei suoi Boeing 737 800 gestiti dalle compagnie aeree del paese dopo la morte ieri di 179 persone e lo schianto di un volo dello stesso modello nell’aeroporto internazionale di mohan lo ha dichiarato il vice ministro della versione civile i registi di manutenzione di sistemi in chiave come i motori carrelli di atterraggio fondo per i 101 eri gestiti da 6 compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo dell’incidente ha detto l’infezione durerà fino al 3 gennaio torniamo in Italia 4 turisti tedeschi sono stati intossicati da monossido di carbonio Forse sprigionato dal caminetto in una villa privata in affitto a Cefalù è il palermitano uno di loro è morto aveva 36 anni gli altri tre due donne una di 34 l’altra di 60 anni e un uomo di 63 anni portare in codice rosso in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche le loro condizioni sono gravi vigili del fuoco hanno trovato il cammino della villetta ancora pieno di fumo molto probabilmente sono state le segnalazioni provenienti dalla zia causare l’intossicazione Cambiamo argomento a partire dal primo gennaio contribuenti potranno dilazionare i debiti iscritti a ruolo con il fisco fino a 84 rate mensili Superando i limiti che oggi è di 72 rate venuta il viceministro dell’economia Leo che dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che disciplinano le nuove regole per le radiazioni afferma che in questo modo il fisco tende la mano ai cittadini una commissione dovrà affrontare proposte per ridurre la dell’arretrato di capelli e non riscossein chiusura siccità prolungata esondazioni e piogge intense l’Italia è sempre più sotto Scacco della crisi climatica nelper per il terzo anno consecutivo sono stati oltre 300 gli eventi meteo estremi che hanno colpito la penisola arrivando a quota 351 numero in costante crescita negli ultimi 10 anni nelgli eventi estremi sono stati quasi 6 volte più dei del 2015 segnalando un aumento del 485 % sono i dati dell’osservatorio città clima di Legambiente la lizzato con il gruppo Unipol che vede l’Emiliagna come la regione più martoriata seguita da Lombardia Veneto e Piemonte il rapporto Contiene anche un Focus sui trasporti 22 sono stati gli eventi meteo estremi con Dani e sospensione a treni e trasporto pubblico locale era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa