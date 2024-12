Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-12-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oppure essere il primo Cecilia sala è stata arrestata perché ha violato le leggi dell’ Iran Questa è la motivazione fornita da te Anna secondo quanto scrivono i media locali la conferma ufficiale della arresta arriva a 12 giorni dopo che la giornalista Italia è stata prelevata dal suo hotel che portato nella prigione di evin e ieri dipartimento di stato americano aveva parlato di un resto senza giusta causa il regime iraniano continua di tenere i cittadini di molti altri paesi ingiustamente spesso per i tarli come leva politica ha detto Washington sollecitando una liberazione della reporter l’ipotesi più accreditata è che ti tratti di una ritorsione per l’arresto del cittadino iraniano trentottenne bloccati all’aeroporto di Malpensa Su ordine della Giustizia statunitense perché sospettato di terrorismo abbiamo degli Stati Uniti sono al lutto nazionale 9 gennaio per Jimmy Carter trentanovesimo presidente Premio Nobel per la pace è morto ieri all’età tuo ultimo desiderio è stato votare per posta contro Trump si è battuto per la democrazia ha ricordato la Harry il suo ruolo nella pace tra Egitto e Israele del 1978 resterà nella storia ha sottolineato il presidente egiziano un amico per milioni di persone lo ha descritto biden alla Casa Bianca per un solo mandato parola crisi dei 52 stati presi in Iran nel 1979 e tu battuto da Andrea dopo il tragico fallimento nel 1980 di una missione di salvataggio militare possiamo 5 Riva del Sud di 179 morti e due sopravvissuti il bilancio definitivo dell’incidente aereo oggi su una tragedia un volo della stessa compagnia di adware coinvolta nell’incidente di ieri è stato fatto rientrare per un problema Al carrello simile a quello dell’aereo che si è schiantato in fase di atterraggio se uno lavora vuole un’ispezione speciale su tutti 737 800 X chiusura torniamo in Italia ora è ufficiale Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan nella società ha comunicato nella notte in una nota la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore dopo il pareggio interno con la il ringraziamento del club della grande professionalità gli auguri per il futuro era stato lo stesso forse anche lasciando San Siro ieri notte ad anticipare la decisione della società pronta a sostituirlo un altro portoghese se era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le informazioni della prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa