Ultime Notizie Roma del 30-12-2024 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione o venerdì trovati all’ascolto da Francesco Vitale Gianluca Di Gioiano 48 anni è stato ucciso da uno squalo in Egitto a Marsa Alam sul Mar Rosso un altro Turista per sempre italiano che era con lui è rimasto ferito ti tratta di Peppino fra 79 anni originario di genivolta in provincia di Cremona ora ricoverato all’ospedale di Porto ghalib e le sue condizioni non sembrano gravi Lo ha reso noto il Ministero dell’Ambiente del paese precisando di aver innalzato il livello di allerta nelle riserve del Mar Rosso dopo la tragedia sono subito state disposte indagini urgenti per ricostruire la dinamica le premier americano Jimmy Carter è morto all’età di 100 anni E letto la casa e anche per un solo mandato dal 1977 al 1981 la sua presidenza è stata contrassegnata da due importanti eventi i primo l’accordo di Davide del 1978 tra Egitto e 3 il secondo che invece contribuito la sua sconfitta nella corsa per il secondo mandato è stata la crisi degli ostaggi americani in Iran andiamo aun incendio è divampato a pochi metri ingresso di Villa Borghese dal lato di piazzale Flaminio sono state evacuate le stazioni della metro a Spagna e Flaminio con conseguenti momenti di panico tra i passeggeri alcuni dei quali in lacrime il fumo Infatti entrato anche due stazioni che per questo sono stati chiusi al pubblico una sedicenne rimasto intossicato ed è stato portato in codice rosso al bambino Gesù Torniamo a parlare dei due finisti morti sul Gran Sasso un esposto alla Procura di Teramo perché Inzaghi per capire se si poteva fare qualcosa per salvare la vita a suo fratello Luca perazzini morto insieme a Cristian Gualdi sul Gran Sasso presenterà Marco perazzini che lo annunciato in un’intervista al qn Il Resto del Carlino all’indomani della fiaccolata organizzata da amici e conoscenti a San Vito di Sant’Arcangelo digna il loro paese io Non chiedermi Dice Marco perazzini perché non hanno impedito l’accesso a Luca e Cristian se le condizioni erano proibitivi e c’erano dei rischi legati al maltempo non dovevano far risalire nel mio fratello Luca n’écris un inesperto sprovveduti come qualcuno ha scritto invece in questi giorni amavano la montagna ne conoscevano i rischi Purtroppo è accaduta una disgrazia soccorritori hanno fatto quello che hanno potuto e li ringraziamo per tutto l’impegno ma penso ha scritto che questa tragedia mi poteva evitare voltiamo ancora pagina Torniamo a parlare di Cecilia sala gli Stati Uniti chiedo una lira nel rilascio incondizionato di tutti i detenuti senza giusta causa inclusa la giornalista italiana lo afferma il portavoce del dipartimento di stato al po’ ti diano la Repubblica Fortunatamente il regime iraniano continua detenere ingiustamente cittadini di molti paesi spesso per utilizzarli come leva politiche Non c’è giustificazione e dovrebbero essere rilasciato immediatamente aggiunto osservando che i giornalisti svolgono lavoro fondamentale Informare il pubblico spesso in condizioni pericolose devono essere protetti gli Stati Uniti ha evidenziato sono in frequente contatto con gli alleati e partner in cui cittadini sono ingiustamente detenuti Intanto il ministro degli Esteri Antonio tajani ha detto che non è stato ancora formulato alcun capo di imputazione nei confronti della giornalista e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa