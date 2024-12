Ucraina Biden annuncia altri 25 miliardi di aiuti militari a Kiev

Lapresse.it - Ucraina, Biden annuncia altri 2,5 miliardi di aiuti militari a Kiev

In una nota il presidente americano, Joe, si è detto “orgoglioso” dire “uno stanziamento di quasi 2,5di dollari in assistenza alla sicurezza per l’, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall’aggressione russa”. “Da quando la Russia ha lanciato il suo ulteriore assalto contro l’nel febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno radunato il mondo per stare dalla parte del popolo ucraino, ed è stata una mia massima priorità fornire all’il supporto di cui ha bisogno per prevalere”, ha aggiunto.ha affermato che il dipartimento della Difesa “è in procinto di consegnare centinaia di migliaia di proiettili di artiglieria, migliaia di razzi e centinaia di veicoli blindati che rafforzeranno la posizione dell’mentre si dirige verso l’inverno”.