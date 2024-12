Riminitoday.it - Tutta Santarcangelo prega per Cristian e Luca. I cugini in lacrime: "Ora siete sulla vetta più alta"

Leggi su Riminitoday.it

Lungo la scalinata di via Saffi, nel cuore di, si arrampicano due file di ceri luminosi. Una a ricordaree l’altra. La comunità diè spezzata dal dolore: il sindaco Filippo Sacchetti si stringe in un forte abbraccio, in piazza, con i parenti di