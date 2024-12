Ilfattoquotidiano.it - Turisti tedeschi intossicati da monossido di carbonio in una villa a Cefalù: morto un 36enne, gli altri tre in gravi condizioni

Sono stati trovatidadiin una, nel Palermitano. Le vittime sono quattro: uno di loro è, aveva 36 anni. Glitre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono.I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo. Molto probabilmente sono state le esalazioni provenienti dalla brace a causare l’intossicazione. Le tre persone soccorse sono state portate in codice rosso negli ospedali di Partinico e. Si tratta di due donne, una di 34, l’altra di 60 anni, e di un uomo di 63.Nei giorni scorsi una coppia e un bambino di dieci anni sono stati trovati morti nella loro casa a San Felice a Ema, frazione di Firenze. Anche in questo caso dovrebbe trattarsi di un’intossicazione dadi: in casa erano presenti una caldaia e delle stufe a pellet.