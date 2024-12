Feedpress.me - Turisti intossicati dal monossido di carbonio a Cefalù: uno è morto, gravi gli altri 3

Quattrodi nazionalità tedesca sono stati trovatidadiin una villa a, nel Palermitano. Uno di loro è deceduto , aveva 36 anni. Glitre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono. I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato il camino della villetta ancora pieno di fumo. Molto probabilmente.