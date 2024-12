Ravennatoday.it - Travolto in bici da una macchina che non si ferma per i soccorsi. Si cercano automobilista e testimoni

Grave incidente avvenuto lunedì mattina alle 11 a Cesena, che vede coinvolto un 50enne ravennate, residente a Cervia. L'uomo era in sella ad unaelettrica ed è rimasto ferito gravemente nell'impatto con un'auto. La Polizia Locale di Cesena ha rilevato l'incidente stradale in via Cesenatico.